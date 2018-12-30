Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yangın

Bursa'da Yangın

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir lisenin spor salonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araçla müdahale ediyor.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir lisenin spor salonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araçla müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi'nin kapalı spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi sevk edildi.

10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan ekipler, yangın dolayısıyla binanın içindeki kazan dairesinde oluşabilecek basınç ve patlama riski nedeniyle vatandaşları çevreden uzaklaştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:49 Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel
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