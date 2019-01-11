Bursa'da Yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki apartmanın bodrum katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Kemerçeşme Mahallesi 2. Kerem Sokak'ta üç katlı apartmanın kömür deposu olarak kullanılan bodrum katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



Bodrum katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Bu arada, dumandan etkilenen bina sakinlerinden Gülşen Kubadın (48), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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