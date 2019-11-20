Son Dakika Haberleri: Bursa'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yangın çıkan apartmandaki 8 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın bodrumunda bulunan çöpler ile kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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