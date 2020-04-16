Bursa'da yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Yangını haber alarak olay yerine gelen Öz'ün iki oğlu fenalaştı.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede yaşlı kadının cesedini buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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