Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi


Çeltikçi Mahallesi'nde, Kenan Karakuş'a ait tesisin açık alanında kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar plastik malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede tesisi saran alevler, gökyüzünü kapladı.


İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Daha sonra Bursa ile Gemlik ve İznik ilçelerinden takviye ekipler geldi.

İtfaiye ekipleri, ambulansların hazır bekletildiği bölgede, tesisin kapalı alanı ile çevredeki zeytinliklere de sıçrayan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.


Çevredeki vatandaşlar da itfaiyecilere yardım etti.


Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumu iyi


Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında, 3'ü itfaiye mensubu 10 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Geri dönüşüm tesisinin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın, çevredeki bazı zeytin ağaçlarına da zarar verdi.


Soğutma işlemi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Bursa Valiliğinden açıklama

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının Çeltikçi Mahallesi Ilıpınar mevkisinde Çevresan Geri Dönüşüm adlı tesiste çıktığı bildirildi.

Yangına bir helikopter, 10 itfaiye ekibi, 7 AFAD, 21 sağlık, 30 emniyet personeli, 25 zabıta görevlisi ve 2 jandarma timiyle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, yangının kaynak işlemi yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Yangında ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmemiş, zarar oluşmuştur. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Orhangazi, Dönüşüm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son Dakika

21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 15:04 Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:52 Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf? 20:13 Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz 16:53 Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray kaleciyle karşı karşıya kaçırdı! Mert gole izin vermedi
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]