Bursa'da yangın çıkan oto tamirhanesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da yangın çıkan oto tamirhanesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'da yangın çıkan oto tamirhanesi kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi Tepe Sokağı'nda Mustafa Kıran'a ait oto bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 20 itfaiye personeli müdahale etti.

Yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Tamirhanenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da yangın çıkan oto tamirhanesi kullanılamaz hale geldi

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:23 Kaynak: AA
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