Bursa'da Yangın Dehşeti...okulun Bitişiğindeki 2 Katlı Bina Alev Alev Yandı
1 saat önce
Bursa'da yangın dehşeti.
Bursa
'da yangın dehşeti...Okulun bitişiğindeki 2 katlı bina alev alev yandı
Öğrenciler karne öncesi dehşeti yaşadı
2 katlı evde çıkan yangında bahçede bulanan otomobilde küle döndü
BURSA - Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Müstakil ev alev alev yanarken sokaktaki lüks otomobilde küle döndü. İlköğretim okulu bitişiğindeki yangını öğrenciler korkulu gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre yangın Osmangazi
ilçesine bağlı Panayır mahallesinde meydana geldi. Panayır Caddesi üzerindeki 2 katlı binada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı bina bir anda alev topuna döndü. 2 katlı binaya bitişik komşu evlerin sakinleri büyük panik yaşarken aynı sokaktaki bir ilköğretim okulunda ders gören öğrencilerde okulun son gününde büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamalarında yaşandığı evin bahçesine güçlükle girdi. Yangına 4 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken 112 Ambulansı da olay yerinde hazır bekletildi. Sokağa taşan alevler yüzünden kapı önünde park halindeki lüks bir otomobilde alev alıp küle döndü. 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Sokak savaş alanına dönerken yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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