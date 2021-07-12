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Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem

12.07.2021 08:38

Son dakika haberler: Bursa'da yaşanan yangında olay yerinde bulunan kepçe ile yanan otomobilin üstüne toprak atarak söndürmeye çalıştılar.

Bursa'da yaşanan yangında olay yerinde bulunan kepçe ile yanan otomobilin üstüne toprak atarak söndürmeye çalıştılar.

Olay, Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan Kirazlı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri orada bulunan kepçe yanan otomobilin üstüne toprak atarak söndürmeye çalıştı fakat araç kullanılmaz hale geldi. Can kaybı olmaması sevindirirken jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem
Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem

Otomobil, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bursa'da yangın söndürmede ilginç yöntem - Son Dakika


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