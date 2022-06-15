Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

15.06.2022 19:09
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi Kadıpınarı Sokak'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen H.N. ailesiyle kaldığı tek katlı evi ateşe verdi.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri H.N'yi gözaltına aldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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