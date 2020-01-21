Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme) - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme) - Son Dakika

Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme)

19 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşlarındaki bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Bursa'da yangın...Yaşlı adam yanarak can verdi...(Düzeltme), System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 70 yaşlarındaki bir kişi yanarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, yangın Panayır Mahallesi 4.Orman Sokak'taki iki katlı betonarme bir binada meydana geldi. Saat 14.00 sıralarındaki yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri'nin yanısıra, polis, AFAD ve 112 ekipleri de müdahale etti.


Evin birinci katında 70 yaşlarındaki B.I. isimli adam alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni polis ve 112 ekiplerince evden çıkarılarak morga götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, yangın ekiplerce söndürüldü. - BURSA

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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