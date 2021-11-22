Bursa'da yangına müdahale ederken fenalaşan itfaiye eri yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yangına müdahale ederken rahatsızlanan itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Amirliğinde görevli Cengiz Topel Figen (56), alevlere müdahale ederken fenalaştı.

Görev esnasında bir anda rahatsızlanıp yere yığılan Figen'e, ilk müdahaleyi olay yerindeki mesai arkadaşları yaptı.

Figen'e kalp masajı yapan mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye eri, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Figen'in ailesi ve mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.