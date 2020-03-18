Bursa'da yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'da yangında 2 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Bursa'da bir evin çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yangında 2 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bursa'da bir evin çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'in Karaman Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini ve diğer evlere sıçramasını önledi. Sebebi bilinemeyen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. - BURSA

Karaman, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:02 Kaynak: İHA

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