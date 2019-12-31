Bursa'da yangında can pazarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yangında can pazarı - Son Dakika

Bursa'da yangında can pazarı

10 saat önce

Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı.

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Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrumunda yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında, itfaiye ekipleri vatandaşları sepetli vinçle kurtardı.


Yangın, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Karaca sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrumunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrumdan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahalede bulunurken bir yandan da 6 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşları sepetli vinç yardımıyla kurtardı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.


Dumandan etkilenen 6 vatandaş tedavi altına alındı


Bodrum katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Birçok vatandaş kendi imkanlarıyla apartmandan dışarıya çıkarken, apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşlar sepetli vinç yardımıyla kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle yüzleri simsiyah is kaplayarak dumandan etkilenen 6 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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