Bursa'da yangında can pazarı - Son Dakika
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Bursa'da yangında can pazarı

6 saat önce

Bursa'da 6 katlı apartmanın 2'inci katında yangın çıktı.

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Bursa'da 6 katlı apartmanın 2'inci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtarırken, dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

DUMANLARIN SARDIĞI BİNADA CAN PAZARI

Kısa sürede tüm binayı saran duman nedeniyle apartmanda vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Çapkın/İHA)

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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