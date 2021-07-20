Bursa'da yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kediler M.A.U. tarafından kontrol için veteriner kliniğine götürüldü.

Dumandan etkilenen bir kedi ve 3 yavrusu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Çatı katındaki iş yerinde kedi olduğunu fark eden ekipler, kapıları kilitli olan binaya uzun uğraşlar sonucu girebildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İnönü Caddesi'ndeki 7 katlı bir iş merkezinin çatı katındaki M.A.U'ya ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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