Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı

28.03.2022 16:24

Bursa'da, yolda yürüyen 2 kadının cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da, yolda yürüyen 2 kadının cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde yürüyen F.Ç, bir süre sonra telefonun cebinde olmadığını fark etti.

Kadının durumu bildirmesi üzerine araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, F.Ç'nin cebindeki telefonun yolda yürürken arkasından yaklaşan 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, S.E. (15) ve A.Ş'yi (22) gözaltına aldı.

Zanlıların, Baruthane Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de H.Y'ye ait cep telefonunu aynı yöntemle çaldıkları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.Ç'nin cebinden cep telefonunun yankesicilikle çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı
Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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