Bursa'da yapay zeka projesiyle öğrencilerin LGS başarıları artacak - Son Dakika
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Bursa'da yapay zeka projesiyle öğrencilerin LGS başarıları artacak

03.03.2022 15:36
Bursa'da yapay zeka projesiyle öğrencilerin LGS başarıları artacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)" adlı yapay zeka projesi hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Anla Hızlan Odaklan Başar (AHOB)" adlı yapay zeka projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimde başarı çıtasını yükseğe çıkarmak için hayata geçirilen proje, devlet okullarında uygulanmaya başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zekasoft arasında yapılan protokolle, Bursa genelinde 8. sınıftaki 6 bin öğrenciye AHOB projesi lisansı alındı. Lisanslar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 90 okula iletildi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen törendeki konuşmasına yer verilen AHOB Genel Müdürü Aytaç Temur, yazılımla öğrencilerin derslerindeki başarılarını artırmayı ve sosyal sorumluluk duygusu içerisinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programa ilk etapta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin katılacağını dile getiren Temur, "AHOB ile LGS sınavında çıkması muhtemel uzun metin sorularını hızlı okumayı, okuduğunu anlamayı ve zamandan tasarruf ederek güzel sonuca ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Müdürü Ayşe Hacıoğlu ise belediyenin her daim öğrencilerin yanında olduğunu ve çeşitli projelerle gelişimlerine büyük katkı sunduğunu belirterek, "Proje kapsamında gönüllü olan öğretmenlerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu projede, geleceğimiz olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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