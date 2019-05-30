Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:56 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin ve 100 esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti
3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada
Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler
Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan astsubayın cezası 15 yıla çıktı