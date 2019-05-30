Son Dakika Haberleri: Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin ve 100 esrar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:56 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan astsubayın cezası 15 yıla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]