Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi - Son Dakika Ekonomi

Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Uğurdağ, detaylı açıklamayı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Murat Erat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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