Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor

31.01.2021 14:37

Son dakika haberi... Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacağı 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi' son Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yarın açılıyor.

Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacağı 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi' son Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yarın açılıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin eğitim ve kültür yaşamına vizyon katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan örnek kütüphane, kapılarını açıyor. Öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacak 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi' son Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yarın hizmete giriyor. Hiç kapanmayacak kütüphane, 1250 metrekarelik alana sahip.

20 bin eserin yer aldığı kütüphanenin bünyesinde 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, grup ders çalışma alanları, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphane'de kültür ve sanat etkinlikleri de yapılabiliyor.

Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacak

Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin açılışında geri sayıma başladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kütüphanemiz 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet edecek. Burada ders çalışan, araştırma yapan öğrencilerimize yönelik çay ve çorba ikramımız da olacak. Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, kitap okuyarak ders çalışabilecekleri imkanlara sahip. Aynı anda yaklaşık 300 öğrencimizin çalışmasına imkan sunan kütüphanemiz 100 kişilik konferans salonu, bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik bir toplantı odasıyla beraber Yıldırım'a yakışan bir tesis olacak. Bu fiziki mekana ruh verecek olan gençlerimizle birlikte ilçemize ve Bursa'mıza değer katacak önemli bir kompleksimizi kısa bir zamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla, iyi şartlarda hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor
Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor
Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor
Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor

Binali Yıldırım, Yıldırım, Şeremet, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Yıldırım'ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor - Son Dakika


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