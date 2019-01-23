Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

Bursa'da Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

57 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahinin tedavisine başlandı.

Bursa'da Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahinin tedavisine başlandı.

İlçede bir fabrikanın işçilerinin bulduğu şahin, Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Şahin, belediye veterinerlerince yapılan müdahalenin ardından Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan kuşun kanadının kırık olduğu, bu nedenle bir daha uçamayacağı öğrenildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, konuya ilişkin açıklamasında, kendileri için tüm canlıların önemli olduğunu belirtti.

"Hayvan Dostu Şehir" sloganıyla çalışmalarını büyük önem vererek sürdürdüklerini kaydeden Özkan, "Bu tarz konularla gündeme geldikçe, ilçemizin dört bir yanından hatta çevre şehirlerden de bizlere ihbarlar geliyor. Özellikle yardıma muhtaç yaban hayvanları bu noktada öne çıkıyor. Bizler de bu ihbarlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Yaban, Karacabey, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı

ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:02:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]