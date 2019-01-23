Bursa'da Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahinin tedavisine başlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahinin tedavisine başlandı.



İlçede bir fabrikanın işçilerinin bulduğu şahin, Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edildi.



Şahin, belediye veterinerlerince yapılan müdahalenin ardından Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.



Tedavi altına alınan kuşun kanadının kırık olduğu, bu nedenle bir daha uçamayacağı öğrenildi.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, konuya ilişkin açıklamasında, kendileri için tüm canlıların önemli olduğunu belirtti.



"Hayvan Dostu Şehir" sloganıyla çalışmalarını büyük önem vererek sürdürdüklerini kaydeden Özkan, "Bu tarz konularla gündeme geldikçe, ilçemizin dört bir yanından hatta çevre şehirlerden de bizlere ihbarlar geliyor. Özellikle yardıma muhtaç yaban hayvanları bu noktada öne çıkıyor. Bizler de bu ihbarlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı

ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti

Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu