Bursa'da yaralı halde bulunan leylek Gurabahane-i Laklakan'da tedavi ediliyor - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tarihi hayvan hastanesi Gurabahane-i Laklakan'da tedavi altına alındı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğanlı Mahallesi'nde yer alan belediye şantiyesinde yaralı halde dolaşan leylek olduğu bilgisi alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, uçamayan ve bacağında oluşan yara nedeniyle yürümekte zorluk çeken leyleği yakalayarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı leylek, sağlık kontrolünün ardından gerekli tedavinin uygulanması için dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'a götürüldü.

Sakatlanmış ve yaralı leyleklerin bakımının yapılması amacıyla 19'uncu yüzyılda kurulan ve Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'da veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan leyleğin bacağında ip dolanmasından kaynaklandığı tahmin edilen yara ile kanadında çarpma nedeniyle oluşan kırık olduğu tespit edildi.

Gerekli müdahaleleri yapılan yaralı leylek, tamamen iyileşene kadar Gurabahane-i Laklakan'da kontrol altında tutulacak ve daha sonra ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilecek.