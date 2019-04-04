Bursa'da Yarım Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Bursa'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildiBURSA - Bursa Narkotik Polisi yaptığı operasyonla satışa hazır yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bursa
'da yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi
BURSA - Bursa Narkotik
Polisi yaptığı operasyonla satışa hazır yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
Uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonlarla göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 4 şahsı gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız silah, bir miktar metamfetamin ve 405 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şahıstan 3 hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken T.G isimli şahıs hakkında da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:34 Kaynak: İHA
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