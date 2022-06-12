Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor - Son Dakika
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Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor

12.06.2022 10:55

- Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor Kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol ediliyor Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP'nin Gemlik'te yapmayı planladığı yürüyüş için şehir dışından gelmek isteyen araçların girişlerine izin verilmiyor.

- Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor

Kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol ediliyor

BURSA - Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP'nin Gemlik'te yapmayı planladığı yürüyüş için şehir dışından gelmek isteyen araçların girişlerine izin verilmiyor.

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP'nin Gemlik'te yapacağı yürüyüşe şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmiyor. Ekipler, şehrin doğu girişinde uygulama noktaları kurarak giriş yapmak isteyen tüm araçları teker teker kontrol etti. Yürüyüş için şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmedi.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu tür tüm eylem/etkinliklerin yapılması ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa İl sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 09.06.2022 günü saat: 00.01'den - 15.06.2022 günü saat: 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır' denildi.

Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor
YORUMLAR
500
İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor - Son Dakika
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