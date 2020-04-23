Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı - Son Dakika
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Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

7 saat önce

Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı.

Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı.

Kent giriş- çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında tüm araçlar ve yolcular kontrol edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kontrolde, yasağa uymadıkları tespit edilenlere ceza uygulandı.

Kentte, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 gününde marketlerin 09.00 ile 14.00 saatlerinde açık olması nedeniyle bazı vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü.

Polis ekipleri marketlere giden vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:10 Kaynak: DHA

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