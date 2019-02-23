Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yasak Bölgede Avlanan 7 Kişiye Suçüstü

Bursa'da Yasak Bölgede Avlanan 7 Kişiye Suçüstü

12 dakika önce

BURSA'da, Jandarma Asayiş Bot Timleri tarafından Uluabat Gölü kıyısında düzenlenen 'Kıyı Seyri Önleyici Kolluk Devriyesi' uygulamasında yasadışı avlandığı tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Bursa'da Yasak Bölgede Avlanan 7 Kişiye Suçüstü, System.String[]
BURSA'da, Jandarma Asayiş Bot Timleri tarafından Uluabat Gölü kıyısında düzenlenen 'Kıyı Seyri Önleyici Kolluk Devriyesi' uygulamasında yasadışı avlandığı tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalandı. 7 kişiden 4'üne yasak bölgede avlanma suçundan toplam 2 bin 806 TL para cezası kesildi.

Merkez Nilüfer ilçesine kıyısı olan Uluabat Gölü'nde Jandarma Asayiş Bot Timleri tarafından düzenlenen 'Kıyı Seyri Önleyici Kolluk Devriyesi' uygulamasında N.Ü, S.D, S.S, İ.D, B.A, A.A ve B.D., av yasağı bulunan bölgede yarı otomatik tüfeklerle avlandığı sırada suçüstü yakalandı. 2 teknede yapılan aramada vurulmuş 8 ördek ve sakarmeke kuşu bulundu. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 7 kişiden 4'üne yasak bölgede avlanma suçundan toplam 2 bin 806 TL idari para cezası kesildi. Teknelerde bulunan 9 hayvan ise Doğa Koruma Ekipleri'ne teslim edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

Uluabat Gölü, Jandarma, Bursa, Güncel
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