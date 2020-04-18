Bursa'da, yasaktan muaf olan çiftçiler, meyve ağaçlarını ilaçladı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, bahçelerindeki meyve ağaçlarını ilaçladı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasaktan muaf tutulan çiftçiler, meyve bahçesinde ilaçlama yaptı. Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nin muhtarı çiftçi Rıdvan Uslu, "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tarım olmazsa, hayat olmaz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizlere izin verdiği için teşekkür ederim. Her şey olur, ama tarım olmazsa hayat biter. Sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler olarak, meyve bahçelerimizde ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama sezonu önemli. Patateslerimizi de suluyoruz. Domates, biber ekimleri başladı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye kendine yeter, biz bize yeteriz" dedi.