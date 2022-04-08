Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

08.04.2022 14:47
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti.

Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi

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Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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