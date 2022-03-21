Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

21.03.2022 17:20
Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

Bursa'da nikahının kıyıldığı gün yaşamını yitiren yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da nikahının kıyıldığı gün yaşamını yitiren yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Derya Ş. ve teyzesi Sevilay S. ile taraf avukatları katıldı. Derya Ş'nin annesi tutuksuz sanık Beyhan M. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Maktul Ahmet Yeşildağ ile nikahı kıyılan Derya Ş, mantık evliliği yaptığını ileri sürerek suçlamayı reddetti.

Derya Ş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

" Aksaray'da yaşıyordum, annem sonradan Mudanya'ya yerleşmişti. Sürekli olarak benim Mudanya'ya gelmemi, yalnız kalmamamı söylüyordu. Bana Ahmet Yeşildağ ile nikahlanma olayını söylediler. Önce aklıma yatmadı, sonra bunun mantık evliliği olacağını söylediler, kabul ettim. Belgeleri hazırladım, kargo ile gönderdim. Sonra Bursa'ya nikah için geldim, bir gece Bursa'da kaldım. Ahmet Yeşildağ çok rahatsız değildi, oturuyordu, kalkıyordu. Geziyordu, belinde korsesi vardı. Nikahı teyzemlerde kıydık, sonra ben çocuğum Aksaray'da yalnız olduğu için geri döndüm. Eşyaları toplayıp çocuğun okul kaydını aldıktan bir hafta sonra geri dönecektim. Gece Aksaray'a ulaştım, sabah 09.00 sıralarında annem beni arayarak Ahmet Yeşildağ'ın öldüğünü söyledi. Benim tek şansızlığım Ahmet Yeşildağ'ın nikahımızdan bir gün sonra ölmesidir."

Bilirkişi raporu

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında bilirkişi raporlarına yer vererek yaşlı adamın kabrinden alınan örneklerde vücudunda zehir olabilecek seviyede bir maddenin bulunduğunu ve sanıkların Yeşildağ'ın ölümünden bir süre önce bu maddeyi içeren ilaçları kendilerine reçeteyle aldıklarının belirlendiğini bildirdi.

Sanıkların aynı anda aynı rahatsızlıklara sahip olamayacağının ve Yeşildağ'ın da zehir sayılan maddeyi bu miktarda kendisinin tesadüfen alamayacağının belirtildiği mütalaada, sanıklardan Sevilay S. ve Beyhan M'nin tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Ş'nin ise öldürme olayına katılmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca Derya Ş'nin söz konusu evlilik sayesinde ölen Yeşildağ'dan maaş ve sosyal haklar elde etmesinin kamu dolandırıcılığı suçunu oluşturduğunu kaydederek, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlara savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), sosyal medya üzerinden tanıştığı Sevilay S'ye evini satıp parasını göndermiş, ardından da Bursa'nın Mudanya ilçesinde dini nikah yapıp birlikte yaşamaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 4 ay sonra Yeşildağ, vasiyetle mal varlığını Sevilay S'ye bırakmış, bir gün sonra ise Sevilay S'nin yeğeni Derya Ş. ile resmi nikahla evlenmişti.

Derya Ş, 23 Mayıs 2013'te nikahtan hemen sonra yaşadığı Aksaray'a dönmüş, ertesi gün rahatsızlanan Yeşildağ ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Ahmet Yeşildağ'ın oğlu Ali Yeşildağ, babasının ölümünden birkaç gün sonra evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine sanıklar yakalanmıştı.

Sanıklar, çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen diğer sanık Cihan S. hakkındaki dava ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için düşürülmüştü.

YORUMLAR
500
İnternete tanışıp evlendi, iki saat sonra hayatını kaybetti! 2 milyonluk servetini bıraktığı kadının zehirlediği ortaya çıktı İnternete tanışıp evlendi, iki saat sonra hayatını kaybetti! 2 milyonluk servetini bıraktığı kadının zehirlediği ortaya çıktı

Mahkeme, Aksaray, Evlilik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement