Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Bursa'da gece yarısı bir işyerinin reklam panosuna sıkışan yavru kedileri kurtarmak için seferber olan itfaiye ve polis ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladılar.

Olay, saat 23.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Cemal Nadir Caddesi'nde bulunan bijuteri hizmeti veren iş yerinde meydana geldi. Vatandaşın polise ihbarı ile başlayan kedi kurtarma operasyonu 2 saat sürdü. Yavru kedileri uzun uğraştan sonra sıkıştıkları reklam panosundan çıkaran itfaiye ve polis ekipleri, meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlardan tam puan aldı.

Yaşananlardan sonra bir vatandaşın korkudan titreyen kedileri sevmesi kameralara böyle yansıdı. - BURSA