Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi

05.04.2022 14:38
Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi

Bursa'da, alt geçitleri kullanmayan yayalara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'da, alt geçitleri kullanmayan yayalara yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan yaya alt geçitlerinin çevresinde uygulama yaptı.

Ekipler alt geçitleri kullanmayıp yoldan geçmeye çalışan yayalara uyarılarda bulundu.

Yaya alt geçitlerinin etkin kullanımı konusunda bilgilendirilen vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Atatürk Caddesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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