BURSA'DA YAZLIK 2 EV, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.
Çayyaka'nın Boğazova mevkisinde, Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait, yazlık olarak kullanılan 2 evde, saat 06.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yazlık evler, kullanılamaz hale gelirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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