BURSA'DA YAZLIK 2 EV, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Çayyaka'nın Boğazova mevkisinde, Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait, yazlık olarak kullanılan 2 evde, saat 06.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yazlık evler, kullanılamaz hale gelirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı 'nca yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki yazlık olarak kullanılan 2 ev, 3 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.

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