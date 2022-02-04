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Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

04.02.2022 00:58
Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

Bursa'da yazlık sitelerin boşluğundan yararlanan hırsızlara operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da yazlık sitelerin boşluğundan yararlanan hırsızlara operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaali Mahallesinde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının artması sonucu harekete geçti. Jandarma ekipleri Gemlik İlçe merkezinde ikamet eden 7 kişilik bir grubun ocak ayında değişik günlerde taksi tutarak gittikleri yazlık villalardan çaldıkları ev eşyalarını yine geldikleri ticari taksiyle ilçe merkezine götürerek ikinci el eşya dükkanlarına sattıklarını tespit etti.Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yapılan çalışmalarda tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı destekli 5 ayrı noktada yapılan aramalarda ise, çeşitli marka ve adette ev eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Jandarma, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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