Bursa'da yedi asırlık Hanlar Bölgesi'nin silüetine

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan ve Bursa'da tarihi silüeti bozan yapıların kamulaştırılarak Ulu Cami'nin batı tarafına 20 bin metrekarelik meydanın kazandırılacağı "Çarşıbaşı Meydan Projesi", bölge esnafınca memnuniyetle karşılandı.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Yıldırım, AA muhabirine, Bakan Kurum'un kente gerçekleştirdiği son ziyarette Hanlar Bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Kentte yedi asırdır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi'nin 2014'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatan Yıldırım, bu bölgenin etrafında tarihi silüeti bozan yapılar bulunduğunu anlattı.

Hanlar Bölgesi'nin yaklaşık 450 bin metrekarelik alanda yer aldığını belirten Yıldırım, "Bu alan içinde ayrık otu diye tabir edilen eklentili hatta kaçak pozisyonunda olan bazı yapılar veya binalar var. Çarşıbaşı Meydan Projesi ile Zafer Meydanı'ndan Kapan Hanı'na kadar olan kısmın kamulaştırılarak çarşının veya Ulu Cami'nin batı girişinin ferahlatılması, açılması amaçlanıyor." dedi.

Meydanın altına otopark yapılmasını talep ettiklerini, bunun yapılması halinde çarşının çok önemli bir eksiğinin giderileceğine dikkati çeken Yıldırım, "Projeyle hem çarşının batı tarafının silüeti daha da ortaya çıkmış olacak hem de ulaşım ve otoparkın etkisiyle müşteri potansiyelimiz artacak. Bu projenin yapılacak olmasını takdirle karşıladık. Bir an önce başlanıp bitmesini özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu projeyle, silüeti bozan yapıların kamulaştırılacağını veya düzene getirileceğini ifade etti.

Hanların etrafını tamamen açmanın mümkün olmadığına değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanların kurulmasını takiben etrafına arastalar, çarşılar, bedestenler yapıldı. Dolayısıyla çarşının kendisi bir tarih, bunu muhafaza etmek lazım. Önemli olan, irtifa yüksekliği fazla olan veya yapı bütünlüğüne uygun olmayan binaların şekle girmesi lazım. Ulu Cami ve civarının kamulaştırılması derken, bazı malikler tedirgin oldu. Bu proje bütün binalara yönelik bir şey değil, sırıtan, silüeti bozan, yakışmayan binalarla ilgili. Belki onların da bir kısmı kamulaştırılacak bir kısmı da giydirilecek, böyle bir süreç var."

"Çarşının cazibesi ve ticareti daha da artacak"

Muhsin Yıldırım, Ulu Cami'nin çevresinde yer alan Reyhan, Kayhan ve Hisar bölgelerinin eski Osmanlı mahalleleri olduğunu belirtti.

Bu bölgedeki yapıların restore edilip ayağa kaldırılmasıyla civardaki butik işletmeler ile çarşının bütünleşeceğini, çarşının cazibesinin daha da artacağını söyleyen Yıldırım, "Bunun artması demek aslında turizm potansiyelinin artması demek. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeyi başarmış Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin turizm potansiyelinin çok daha fazla olması lazım." diye konuştu.

Yıldırım, Çarşıbaşı Meydan Projesi'ni, bölgede ihtiyaç duyulan "mega bir proje" olarak nitelendirdi.

Çalışmalar tamamlandığında tarihi çarşının güzel bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Batı tarafı o kadar güzel bir görüntü verecek ki Tophane'den veya Balibey Hanı'ndan bakıldığında bölgeyi hissedeceksiniz. Tarihi yapılarla bütünlüğü olan güzel bir meydan, altı da otopark yapıldığında bizi çok mutlu edecek. Bakanımızın, 'Hanlar Bölgesi'ni ayağa kaldıracağız, zeminiyle ışıklandırmasıyla eksiklerini tamamlayacağız' sözleri bizi çok mutlu etti. Umarım bunlar en kısa zamanda yapılır. Büyükşehir Belediyemizin de bu konuda istekli olduğunu biliyoruz. Projelendirme konusundaki girişimlerini biliyoruz. Finans açısından da destek gelince mutlu olduk."

Yıldırım, projeye gelecek yıl başlanıp 2021'de tamamlanmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

"Projemiz bölgeye ayrı bir değer katacak"

Çarşı esnafından Nazım Usturalı da Bakan Murat Kurum'un açıkladığı Çarşıbaşı Meydan Projesi'nin bölgeye ayrı bir değer katacağını vurguladı.

Projenin tamamlanmasıyla tarihi çarşının ve Ulu Cami'nin batı tarafının daha da rahatlayacağını ifade eden Usturalı, "Proje kapsamında yapılacak meydanın altına otopark yapılırsa çarşı esnafı ve buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için çok daha iyi olur. Özellikle şehir dışından yerli ziyaretçilerimiz park sorunu yaşıyorlar. Yapılacak otoparkla bu sorun giderilir. Projemiz bölgeye ayrı bir değer katacak. Çarşımız daha da güzel hale gelecek. Çarşıya ilgi ve alaka artacak, böylece ticaretimiz de artacak." değerlendirmesinde bulundu.