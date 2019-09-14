Son Dakika Haberleri: Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi

18 dakika önce

Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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