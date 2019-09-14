Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi
18 dakika önce
Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi
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