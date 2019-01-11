Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yedikleri Yemekten Zehirlenen 5 Kişi Hastanelik Oldu

Bursa'da Yedikleri Yemekten Zehirlenen 5 Kişi Hastanelik Oldu

1 saat önce

Bursa'da 5 kişilik bir aile yedikleri yemek sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

Bursa'da Yedikleri Yemekten Zehirlenen 5 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
Bursa'da 5 kişilik bir aile yedikleri yemek sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri yemek sonucu aile fertlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi meydana geldi. Durumu fark eden komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile fertlerini ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine

götürdü. Zehirlenen aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:34 Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa
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