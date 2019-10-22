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Son Dakika Güncel Bursa'da, yediveren çileği hasadı

Bursa'da, yediveren çileği hasadı

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, havanın soğumasına rağmen çilek hasadına devam ediliyor.

Bursa'da, yediveren çileği hasadı, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, havanın soğumasına rağmen çilek hasadına devam ediliyor. Çilek üretiminin 8 ay sürdüğü ilçede, yılda 450 ton çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı Veysel Üstün, seralarda üretilen çileklerin, İstanbul'da halde 12- 15 liradan satıldığını söyledi.

Orhangazi'ye bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, bu yılın çilek hasadında son döneme giriliyor. İlçede, İznik Gölü'nün kuzey yakasındaki yüksek kesimlerde bulunan mahalle, son yıllarda çilek üretimi ve kalitesi ile öne çıkıyor. 'Yediveren çileği' olarak bilinen ve 2 tür çileğin yetiştirildiği, 80 haneli mahallenin yarısı, geçimini bu üretimden sağlıyor. Yılın 8 ayında verim elde edilen mahallede, mayıs ayında başlanan hasat, aralık ayına kadar sürdürülüyor.

Mahalle muhtarı ve aynı zamanda çilek üreticisi olan Veysel Üstün, bölgede çiftçilikle uğraştığını ve geçiminin büyük bölümünü çilekten elde ettiğini söyledi. Sulama imkanı olan bölgelerde üretimin üst düzeyde olduğuna değinen Üstün, "Mahallemizde yılın 8 ayı çilek üretimi gerçekleşiyor. Orhangazi'de üretilen çilek, kalitesiyle büyük talep görüyor. Ürettiğimiz çileği satmakta hiç zorluk çekmiyoruz. Bu yıl 450 ton çilek üretimi gerçekleştiriliyor" dedi.

Çilek hasadının aralık ayının ortalarına kadar sürdürüleceğini belirten muhtar Üstün, "Ben de çilek üreticisiyim ve verimden memnunum. Aralık ayının ortalarına kadar üretimimiz ve hasadımız devam ediyor. Bu mevsimde kaliteli çilek üretiyoruz. Ürettiğimiz çileğin çok önemli bir kısmını İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul halinde çileğimize verilen fiyat 12 ile 15 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı Veysel Üstün, köyde düzenlenen 'Çilek Festivali'nin de üretime büyük katkısı olduğunu kaydetti.


Mahmudiye, Orhangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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