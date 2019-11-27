Son Dakika Haberleri: Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi
Son Dakika Güncel Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi - Son Dakika

Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

6 saat önce

Bursa'da yeğeni iş adamı Fatih Karaman'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemede kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi, System.String[]

Bursa'da yeğeni iş adamı Fatih Karaman'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, mahkemede kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Sevinç, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar ve annesi Necla Karaman ile tarafları avukatları katıldı.

Sevinç, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Babadan kalan Bağdat Hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık 1500'er lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi."

Yadigar ve Necla Karaman ise sanığın söylediklerinin doğru olmadığını öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Yılmaz Sevinç, "Başkanım, bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin." deyince mahkeme başkanı, "Kararı biz vereceğiz." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da gıda sektöründe faaliyet gösteren 38 yaşındaki Fatih Karaman, 6 Temmuz 2018'de merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki Çamlıca Kavşağı'nda 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, tedavi altına alındığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Öldürülen iş adamının dayısı olan katil zanlısı Yılmaz Sevinç (54), Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalandıktan sonra tutuklanmış, hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

Karaman, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:35:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da yeğenini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]