Bursa'da yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen dayı gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen dayı gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeğenini silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu

İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk

Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi

Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı

Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti

Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada

Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek

Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış

İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu

Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar