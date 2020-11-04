Bursa'da yeni koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ardından, Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu da yeni kararların detaylarını duyurdu. Buna göre; nikah/düğün salonları, spor salonları, oyun salonları, tiyatro sinema ve konser salonları ile yüzme havuzu gibi yerler saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan vakalar üzerine dün açıkladığı yeni koronavirüs kararlarının il genelinde nasıl uygulanacağına dair açıklamada bulundu. Vaka sayılarında son zamanlarda dünya genelinde ciddi artışların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, eğlence ve sosyal alanların saat 22.00'ye kadar hizmet verebileceği duyuruldu.

03.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; evlere paket servis ve gel- al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, saat 22.00'de kapanacak.Ayrıca koronavirüse karşı tedbir amaçlı duyurulan diğer kararlar ise şöyle,"Sağlık Bakanlığı 'Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımızda belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda, vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yürütülen denetim faaliyetlerinin yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kurum amirlerinin planlaması dahilinde personelin gruplara ayrılarak farklı saatlerde mesaiye başlaması ve bitirmesinin sağlanmasına, özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06: 00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06: 00- 15: 00, 06: 30- 15: 30, 07: 00- 16: 00, 07: 30- 16: 30, 08: 00- 17: 00, 08: 30- 17: 30, 09: 00- 18: 00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine, Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; karar verilmiştir."