Bursa'da yeni yapılan parkı kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimliği belirsiz kişiler yeni yaptırılan parkın elektrik direkleri, tel çitleri, parke taşları ve oyun gruplarını parçaladı. Sabah uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok geçirdiler.

Belediye tarafından yeni yaptırılan parka zarar verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vatandaşlarımızın boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanlar ve çocuk parkları yapıyoruz. Yeni hizmete açtığımız Dr. Ahmet Esin parkının elektrik direkleri, tel çitleri, parke taşları ve oyun grupları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilmiş. Parklar hepimizin, en çok da çocuklarımızın. Lütfen parklarımızı koruyalım, kamu malına zarar vermeyelim" diye konuştu.

İlçede bulunan vatandaşlar bu olayı yapanların bir an öce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediler. - BURSA