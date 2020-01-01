Bursa'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
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Bursa'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

6 saat önce

Bursa Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Recep Arda ismi verildi.

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Bursa Şehir Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine Recep Arda ismi verildi.


Bursa Şehir Hastanesi'nde, Öznur ile Nihat Uysal çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu oldu. Recep Arda ismi verilen bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bebeğe altın hediye ederken, Uysal çiftine de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Aktaş, 2019 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Semra ile Mustafa Top çiftini de ziyaret etti. Çocuklarına Fatıma Zehra adını veren Top çiftine çiçek veren Aktaş, bebeğe altın taktı.

Aktaş, yeni yılın ilk dakikalarında yaptığı açıklamada, 2020'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Sadece bir gün değil 365 gün boyunca yaptıkları ziyaretleri bu gece de sürdürdüklerini kaydeden Aktaş, "Bu gece taksici esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. 2019'un son, yeni yılın ilk bebeğini hastanede karşıladık. Yeni doğan yavrularımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. Hem yerelde hem genelde 2020, 2019'dan çok daha güzel olacak. Ulaşımdan altyapıya her alandaki yatırımlarımızla bu doğan yavrularımıza sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.


Ziyarete katılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür dilerken yeni yılın Bursa ve Türkiye için hayırlar getirmesini temenni ettti.

Şehir Hastanesi, Nihat Uysal, Recep Arda, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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