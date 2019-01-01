Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Gökçe Oldu

Bursa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Gökçe Oldu

16 dakika önce

BURSA'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.

Bursa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Gökçe Oldu, System.String[]
BURSA'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saat 24.02'de 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine  Gökçe adı konuldu.

Bursa'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinden Gökçe bebek oldu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde saat 24.02'de dünyaya gelen Gül ve Batuhan Top çiftinin 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğine Gökçe adı verildi. Yılın ilk bebeğini ziyarete gelen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Gökçe bebeğe altın taktı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

İnegöl, Gökçe, Bursa, Güncel
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