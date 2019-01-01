Bursa'da Yeni Yılın İlk Bebeği Gökçe Oldu
16 dakika önce
BURSA'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.
BURSA'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl
ilçesinde dünyaya geldi. Saat 24.02'de 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine Gökçe
adı konuldu. Bursa
'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinden Gökçe bebek oldu. İnegöl Devlet Hastanesi
'nde saat 24.02'de dünyaya gelen Gül ve Batuhan Top çiftinin 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğine Gökçe adı verildi. Yılın ilk bebeğini ziyarete gelen AK Parti Bursa Milletvekili
Vildan Yılmaz, Kaymakam Şükrü Görücü
, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Gökçe bebeğe altın taktı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
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