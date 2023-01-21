Kent merkezinden bakıldığında Uludağ 'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da yeniden mercek bulutu görüldü - Son Dakika

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