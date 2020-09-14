Bursa'da yenilenen tarihi konak kültür merkezi oldu - Son Dakika

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla 19. yüzyıldan kalma İsabey Konağı, kültür merkezi olarak hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 370 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 554 metrekareden oluşan İsabey Kültür Merkezi, bünyesindeki çocuk kütüphanesi, seminer salonu, butik sınıfı ve bahçesiyle haftanın 7 günü açık olacak.

Merkez, çocukların, gençlerin, annelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yenilenen, kabuğunu kıran Türkiye'nin, artık sadece bulunduğu coğrafyanın değil, tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldiğini belirtti.

Dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğine değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Türkiye sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm dünyaya yardım elini uzattı. Cumhurbaşkanımızın kriz dönemlerinde ortaya koyduğu liderlikle bütün dünyaya büyük devlet nasıl olunur gösterdik. Cumhurbaşkanımız için Bursa'nın ayrı bir önemi var, Bursa için ne istersek alıyoruz. Bursa daha da güçlenecek, Türkiye daha da güçlenecek, bundan şüpheniz olmasın. Bu kadrolar Bursa'yı, Türkiye'yi abat edecek."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım Belediyesinin çalışmasının önemine değinerek, "Bir taraftan kültürümüz ayağa kalkarken, diğer taraftan da ilçemizin, şehrimizin ekonomisi canlanacak. Bursa'nın gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek ve şehrin kimliğini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Türk milletinin asırlarca yeryüzüne adalet ve merhamet dağıttığına dikkati çekti.

Yılmaz, "İşte Yıldırım ilçemiz bunun en güzel örneklerini kendinde toplamış kadim bir yerdir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz İsabey Kültür Merkezi'nin arka planında derin bir bakış, güçlü bir irade ve üst düzey estetik görmemek mümkün değildir. İnşallah bu nadide yapının içerisinden milletimize hizmet edecek nice güzel yavrularımız istifade edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.