Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı (2)

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Bursa'da bir yerel gazetenin sahibi olan Necmi İ.(40), polis ekiplerince rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Necmi İ., sorgulanmak üzere Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyete girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Necmi İ., 'Şüpheli olarak gözaltındayım. Yazdığım yazılardan dolayı şu an gözaltındayım. Gerçekler elbet ortaya çıkacaktır' dedi.