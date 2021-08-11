Bursa'da yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Bursa'daki yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Lacivert ile Sabit Fikir dergileri Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, programın 19 bölge müdürlüğü başta olmak üzere ülke genelini kapsayacak şekilde uygulanacağını söyledi.

Gölbaşı, projenin amacının, ana akım medya ile yerel medya temsilcilerini bir araya getirmek, medya teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri paylaşmak, başta "Çok Kanallı Yayıncılık" olmak üzere yerel medyanın ulusal düzeyde başarı göstermesini mümkün kılacak anlayışları ve organizasyon biçimlerini tartışmak, yerel medya kuruluşlarını ziyaret edip yerinde gözlemler yapmak ve yerel medyanın karşılaştığı sorunları temsilcilerinden dinleyip İletişim Başkanlığına sunulmak üzere 2021 Yerel Medya Raporu'nu hazırlamak olduğunu bildirdi.

Moderatörlüğünü Mustafa Akar'ın üstlendiği oturumda konuşan Ekrem Kızıltaş, ulusal medyanın büyümesi ve dijitalleşme çağına rağmen yerel medyanın öneminin devam ettiğini vurguladı.

Bursa'nın yerel medya bakımından güçlü illerden biri olduğuna dikkati çeken Kızıltaş, merkezde 12, toplamda 21 gazetenin yayın yaptığını, Basın İlan Kurumu verilerine göre 209 kayıtlı çalışanın bulunduğunu, bu kişilerden 133'ünün basın kartının olduğunu aktardı.

Kızıltaş, Kovid-19 salgını döneminde yapılan bir araştırmanın sonuçları hakkında bilgi vererek, 1,5 yıllık süreçte basılı medyaya verilen reklam karşılığı 380 milyon lira iken, dijital medyaya yönelik reklamların tutarının 2 milyar 800 milyon lira olduğunu, yerel medyanın da bu reklam payından yararlanmak için kendisini yenilemesi gerektiğini belirtti.

Basın İlan Kurumunun Türkiye genelindeki gazete ve gazetecilere dair verileri paylaşan Kızıltaş, şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre, Türkiye'de 997 genel, bölgesel ve yerel olmak üzere, buralarda 6 bin 969 kişi çalışıyor. 3 bin 260'ının sarı basın kartı var. Tabii burada başka bir istatistik görmüştüm, çok ilgi çekici. 6 bin 969 kişiden iletişim fakültesi mezunu olanların sayısı 1108 ve diğer fakültelerden mezun olup medyada çalışmayı tercih edenlerin sayısı 1228, yüksek lisans ve üstü mezunların sayısı 94, ilk, orta ve lise mezunların sayısı ise 3 bin 619."

İbrahim Altay ise dijital çağla artık özel kalan bir medya kuruluşunun olmadığını, bunun yerel medya için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Altay, yerel medya kuruluşlarının, basılı ve dijital kısmı koordineli bir şekilde yöneterek hem okuyucu kazanabileceğini hem de reklam geliri elde edebileceğini sözlerine ekledi.

Can Kazancıoğlu da "Çok Kanallı Yayıncılık" sitemi hakkında teknik bilgiler vererek, çok kanallı yayıncılığın geleneksel medyanın gittikçe dijitalleşen dünyada adapte olmasını hedefleyen bir çalışma olduğunu bildirdi.