Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada

20.12.2020 19:25
Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada, System.String[]

BURSA'da, kısıtlamanın devam ettiği saatlerde domuzun yerleşim yerlerine inip, yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, kısıtlamanın devam ettiği saatlerde domuzun yerleşim yerlerine inip, yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Yeni Mahalle'de öğlen saatlerinde yerleşim yerindeki caddeye inen domuz, yol kenarındaki yeşillik alanlarda yiyecek aradı. Bu anlar, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Domuzun, uzun süre kaçmadan yiyecek araması dikkat çekti. Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen domuz, kısa süre çevredekiler arasında tedirginlik yarattı.


Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada
Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada
Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, yerleşim yerine inen domuzun yiyecek aradığı anlar kamerada - Son Dakika


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