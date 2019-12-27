Bursa'da yerli otomobil sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da yerli otomobil sevinci - Son Dakika

Bursa'da yerli otomobil sevinci

6 saat önce

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı.

Bursa'da yerli otomobil sevinci, System.String[]

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomovin başarısını garanti etmiştir, taçlandırmıştır" derken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 milyar lira yatırımla, 5 farklı modelde, yılda 175 bin adet üretilecek elektrikli yerli otomobil için Bursa'nın tercih edildiğini kararını Resmi Gazete'de imzaladı. 300 beyaz yakalı nitelikli personel, 4 bin 323 mavi yakalının istihdam edileceği 22 milyar liralık yatırımın Bursa'da karar kılınması şehirde sevinçle karşılandı.

İHA muhabirine konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek, "Bu yatırımın Bursa'da olması yerli otomotivin başarısını garanti etmiştir. taçlandırmıştır. Elektrikli yerli otomobili yapacak tecrübe ve altyapı fazlasıyla brusa'da var. Bu yatırımın Bursa'da çok başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Yerli otomobil gurur yolculuğuna Bursa'mızdan çıkacak. Bursa'mıza hayırlı olsun. Bu önemli yatırım için şehrimizi seçen Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursamıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, "Cuma sabahına hayırlı haberle uyandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bursa Büyürse, Türkiye Büyür" diyerek duygularını paylaştı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz ise, "Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kentteki potansiyeli gören ve tesisin Bursa'mıza yapılmasına onay veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güven ve destek ile ülkemiz için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Türkiye'nin otomobilinin Yenişehir'de yapılmasını isteyerek şu görüşleri paylaştı: "Türkiyenin otomobili, otomotivin başkenti Bursa Yenişehir'de üretilmesi için heyecanımız ve beklentimiz en üst düzeydedir. Belediyemize düşen tüm sorumluluklarımızla araziden alt yapıya, üst yapıdan tüm bağlantı yollarına seferber olmaya hazırız. Yenişehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve Yönetimiyle, Tüm Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Yönetimiyle ve tüm hemşerilerimizin destekleriyle tek vücut olduk. Biz hazırız Türkiye'nin Otomobili Yenişehir'de yapılsın. Otomotiv Test Merkezi Yenişehir'de, Yüksek Hızlı Tren Yenişehir'de, Uluslararası Havalimanı ve kargo taşımacılığı Yenişehir'de, Gemlik Serbest Bölge Bağlıntı Yolu Yenişehir'de, Bursa Ankara Anadolu Otoban Projesi Bağlantı Yolu Yenişehir'de, İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir'de" diye konuştu.

(SA-İHS)

Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak
Erdoğan, yerli otomobilin fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını duyurdu Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım törenine katıldı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
16:20 Yolcunun valizinden 6 kilo metamfetamin çıktı - Son Dakika
16:20 'Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum' - Son Dakika
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı... - Son Dakika
16:16 Evlatlar geldikçe ailelerin cesareti artıyor - Son Dakika
16:15 Avustralya'daki orman yangını, su kaynaklarını tehdit ediyor - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da yerli otomobil sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]