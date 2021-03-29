Bursa'da 'yeşil' seferberliği - Son Dakika

Bursa'da 'yeşil' seferberliği

29.03.2021 17:10

- Bursa'da 'yeşil' seferberliği Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir il olması için çalışmalarına ağırlık verdi.

- Bursa'da 'yeşil' seferberliği

BURSA - Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir il olması için çalışmalarına ağırlık verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle yaptırılan Doğanbey Millet Bahçesi'nde çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmek maksadıyla çevre yatırımlarına öncelik veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle Bursa'ya nefes aldırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'yeşil' seferberliğine büyük destek sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Doğanbey TOKİ Konutlarına nefes aldıracak Millet Bahçesi projesindeki çalışmaları hızla sürdürüyor. Bursa'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Fevzi Çakmak Caddesi ile TOKİ Doğanbey Konutları'nı birleştiren bölgenin çehresi Millet Bahçesi ile tamamen değişecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı yıkılan İlbank'ın alanı ile Doğanbey Konutları'nın boş parsellerini kapsayan yaklaşık 17 bin 700 metrekare alana yapılan ve bünyesinde sosyal ve kültürel mekanlar ile 2 katlı yer altı otoparkının bulunacağı Millet Bahçesi, yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu bölgeye büyük bir değer katacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yeşil kimliğini yeniden ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını, merkezi hükümetin bu konudaki desteklerinin de kendilerine güç verdiğini vurguladı. Haşim İşcan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Gazcılar Caddesi'nde yoğun yapılaşma nedeniyle yeşil alandan yoksun olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Fevzi Çakmak Caddesi'ne cepheli İlkbank binalarının yıkılmasının ardından boşa çıkan alan ile TOKİ konutlarını birleştiren alanda inşaatı devam eden park bölgeye nefes aldıracak. Hazırlanacağı üzere Bakanlığımız buranın ihalesini Ağustos ayında yapmıştı. İhalede işin süresi 400 gün olarak belirtilmişti. Müteahhit firma çalışmalarına hızla devam ediyor. Millet Bahçesi tamamlandığında Bursa'ya adeta yeni bir nefes olacak" diye konuştu.

Bursa'da 'yeşil' seferberliği
Bursa'da 'yeşil' seferberliği
Bursa'da 'yeşil' seferberliği
Bursa'da 'yeşil' seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'yeşil' seferberliği - Son Dakika


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